Металлы хорошо проводят электрическийт ток, так как...
Химия
Металлы хорошо проводят электрическийт ток, так как...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как атомы металлов соединены металлической связью с помощью обобществленных свободных электронов, по которым переносится электрический заряд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%
Химия
А2. Гомологами C4H10 являются соединения набора: 1)пентен, бутин, гексан 2)бутан, бутен, бутин 3)этан, пропин, бутен 4)пропан, пентан, гек...
Другие предметы
Какими факторами обусловлено сохранение высокой степени вероятности возникнове??ия аварийной обстановки на взрывопожароопасных объектах?
Геометрия
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ Даны отрезок АВ и параллельно ему прямая А воспользовавший утв??рждением в задачи "докажите что прямая проведенная через сере...
Другие предметы