Металлы хорошо проводят электрическийт ток, так как...

Химия
Металлы хорошо проводят электрическийт ток, так как...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как атомы металлов соединены металлической связью с помощью обобществленных свободных электронов, по которым переносится электрический заряд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%
Ответить
Химия
А2. Гомологами C4H10 являются соединения набора: 1)пентен, бутин, гексан 2)бутан, бутен, бутин 3)этан, пропин, бутен 4)пропан, пентан, гек...
Ответить
Другие предметы
Какими факторами обусловлено сохранение высокой степени вероятности возникнове??ия аварийной обстановки на взрывопожароопасных объектах?
Ответить
Геометрия
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ Даны отрезок АВ и параллельно ему прямая А воспользовавший утв??рждением в задачи "докажите что прямая проведенная через сере...
Ответить
Другие предметы
Твір на тему моє враження від музею іграшок. (8-10 речень)
Ответить