Твір на тему моє враження від музею іграшок. (8-10 речень)

Гость: Гость:

Сьогодні (або будь -який інший день) ми відвідали музей іграшок. В ньому розповідається про історію промислової іграшки. В музеї представлено більше 15 тис. експонатів. Мене дуже вразило така велика кількість різноманітних іграшок, так як колекція зібрана ще з 70 років. Ми можемо побачити дитинство наших батьків, дідусів та бабусь, іграшки якими вони грались, і історію яку вони несуть. Я обов'язково ще повернусь до цього музей, і прийду з друзями та рідними. Адже, хочеться щоб саме вони пережили ті самі відчуття, що і я, коли дивився на іграшки минулого. =)