Твір на тему моє враження від музею іграшок. (8-10 речень)
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Твір на тему моє враження від музею іграшок. (8-10 речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сьогодні (або будь -який інший день) ми відвідали музей іграшок. В ньому розповідається про історію промислової іграшки. В музеї представлено більше 15 тис. експонатів. Мене дуже вразило така велика кількість різноманітних іграшок, так як колекція зібрана ще з 70 років. Ми можемо побачити дитинство наших батьків, дідусів та бабусь, іграшки якими вони грались, і історію яку вони несуть. Я обов'язково ще повернусь до цього музей, і прийду з друзями та рідними. Адже, хочеться щоб саме вони пережили ті самі відчуття, що і я, коли дивився на іграшки минулого. =)
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