Сеолько оборотов совершает часовая стрелка за 48 часов
Математика
Сеолько оборотов совершает часовая стрелка за 48 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один оборот стрелки равен 12 часам 48÷12=4 оборота
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