Какие географические объекты имеют координаты: а) 42* с.ш. и 79* з.д.; б) 6* с.ш. и 62* з.д.? КАК ВОЗНИКЛИ ЭТИ ОБЪЕКТЫ ? ПОМОГИТЕ СРООЧНО

Гость: Гость:

А) Ниагарский водопад ВОЗНИКНОВЕНИЕ На границе США и Канады, на реке Ниагара, соединяющей озера Эри и Онтарио, находится, пожалуй, самый известный в мире водопад – Ниагарский. На самом деле, под словом «Ниагарский водопад» подразумевают три водопада: «Подкова» (Horseshoe Falls) или «Канадский водопад» (Canadian Falls), «Американский водопад» (American Falls) и водопад «Фата» (Bridal Veil Falls). Водопад разделяется на две части Козьим островом. На канадской территории находится самая грандиозная, а поэтому и наиболее популярная у туристов часть – «Подкова». В высоту этот водопад достигает 51 метра, в ширину по гребню – 792 метра. Через «Подкову» извергается 94 процента общей массы воды. Объем падающей воды достигает 5700 и более кубометров в секунду. Располагающийся на территории США «Американский водопад» чуть более высокий – 53 метра, но менее широкий – 323 метра. Ниагарский водопад, подобно Великим озерам и реке Ниагара, стал результатом движения огромного ледника, образовавшегося около 10 000 лет назад во время так называемого Висконсинского оледенения1. Ледник двигался подобно бульдозеру, перемалывая камни и почву, сдвигая их с места, углубляя русла рек, создавая озера. Когда ледник растаял, река Ниагара образовала новое русло в измененном ландшафте и потекла через Ниагарский откос. Постепенно речные воды вырезали глубокое ущелье с северной стороны откоса, а в результате эрозии горных пород между озерами Эри и Онтарио со стороны северного берега образовался обрыв. Первоначально Ниагарский водопад находился между современными городами Куинстон (Канада, штат Онтарио) и Льюистон (США, штат Нью-Йорк). Предполагают, что единый грандиозный поток низвергался непосредственно в озеро Онтарио. Однако эрозия привела к тому, что водопад отступил примерно на 11 километров к югу. Тогда же образовался Козий остров, который разделил русло Ниагары на два потока, сформировавшие два современных водопада – канадский и американский. Также в результате эрозии значительно изменились размеры и очертания канадского водопада – из небольшой арки он превратился в гигантскую подкову. Такие изменения объясняются тем, что в русле реки Ниагары выше водопада залегает мощный слой твердых горных пород, подстилаемый песчаниками и сланцами. Поэтому постоянно образуется твердый скалистый выступ, резко выдающийся вперед, а из-под него быстро вымывается более рыхлый материал. Несколько раз в столетие в течение многих веков верхний пласт, основательно подпиленный водой, с ужасающим грохотом обрушивается вниз. Благодаря современным инженерным разработкам этот процесс удалось значительно замедлить. Что касается названия водопада, то на этот счет существуют различные теории. Согласно теории филолога Брюса Триггера, имеющего ирокезские корни, слово «Ниагара» произошло от французского названия одного из ирокезских племен, живших по берегам озер Эри и Онтарио – «Niagagarega». Это слово встречается на некоторых французских картах Канады XVII века. По мнению Джорджа Р. Стьюарта, слово происходит от названия ирокезского поселения «Ongniaahra», что можно перевести как «место, разделенное надвое». Б) Водопад Анхель Водопад был найден в начале XX века исследователем Эрнесто Санчесом Ла Крусом, однако не был широко известен до полёта Джеймса Эйнджела. В 1933 году лётчик из США Джеймс Эйнджел совершал полёт в поисках залежей руды. По словам местных гидов, он искал алмазы. Это вполне оправдано тем, что местные аборигены во времена Джеймса Эйнджела постоянно говорили о камнях, которые, по их описаниям, можно было принять за алмазы. На самом же деле, плато, с которого падает водопад Анхель, изобилует кварцем. 16 ноября 1933 года Эйнджел в процессе полета заметил тепуй, называемый Ауянтепуй, который привлек его внимание. 9 октября 1937 года он вернулся и попытался посадить самолёт на Ауянтепуй, но при посадке самолёт был повреждён, когда лопнуло одно из шасси.