№1. Перечислите съедобные грибы. Почему их называют съедобными? №2. Перечислите ядовитые грибы. Какие из них наиболее опасные? №3. (необяз.) Составьте памятку по сбору грибов.

Гость: Гость:

1) Белый гриб, лисички, масленок, подберезовик, рыжик. Потому что их можно употреблять в пищу. 2) Бледная поганка, мухомор, каштановый зонтик, волоконница. Особенно опасными для организма человека являются ядовитые грибы, приводящие к смерти. Действие токсических веществ может привести к летальному исходу. 3) Собирать только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Грибы, которые вы не знаете или которые вызывают сомнения, не употреблять в пищу. Не употреблять грибы в сыром виде. Никогда не есть грибы перезрелые, червивые и испорченные.