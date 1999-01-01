№1. Перечислите съедобные грибы. Почему их называют съедобными? №2. Перечислите ядовитые грибы. Какие из них наиболее опасные? №3. (необяз.) Составьте памятку по сбору грибов.
Биология
№1. Перечислите съедобные грибы. Почему их называют съедобными? №2. Перечислите ядовитые грибы. Какие из них наиболее опасные? №3. (необяз.) Составьте памятку по сбору грибов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Белый гриб, лисички, масленок, подберезовик, рыжик. Потому что их можно употреблять в пищу. 2) Бледная поганка, мухомор, каштановый зонтик, волоконница. Особенно опасными для организма человека являются ядовитые грибы, приводящие к смерти. Действие токсических веществ может привести к летальному исходу. 3) Собирать только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Грибы, которые вы не знаете или которые вызывают сомнения, не употреблять в пищу. Не употреблять грибы в сыром виде. Никогда не есть грибы перезрелые, червивые и испорченные.
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