Предмет массой 2 кг движется по окружности с постоянной скорость 10 м.с найдите мод??ль импульса предмета за 3 четверти

Физика

Предмет массой 2 кг движется по окружности с постоянной скорость 10 м.с найдите мод??ль импульса предмета за 3 четверти

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