Предмет массой 2 кг движется по окружности с постоянной скорость 10 м.с найдите мод??ль импульса предмета за 3 четверти

Физика
Предмет массой 2 кг движется по окружности с постоянной скорость 10 м.с найдите мод??ль импульса предмета за 3 четверти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=2 кг    v=10 м/с    Δр=?p1=p2=m*vΔp=√(p1²+p2²)=m*v*√2=2*10*1.41=28.3 кг*м/с===============

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