Как глядя на молекулы форм углеводов док-ть что в их состав входит вода На примере глюкозы, сахарозы и крахмала

Химия

Как глядя на молекулы форм углеводов док-ть что в их состав входит вода На примере глюкозы, сахарозы и крахмала

Автор: Гость