Как глядя на молекулы форм углеводов док-ть что в их состав входит вода На примере глюкозы, сахарозы и крахмала
Химия
Как глядя на молекулы форм углеводов док-ть что в их состав входит вода На примере глюкозы, сахарозы и крахмала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула глюкозы: C6H12O6. Мы просто выносим "общий множитель" из водорода и кислорода. Получаем: C6(H2O)6 Аналогично с сахарозой: C12H22O11=C12(H2O)11 И с крахмалом: С6H10O5=C6(H2O)5
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