Сделайте пожалуйсто номера на картине.Номер 925,927,936. Пишите РЕШИНИЕ и ответ. Спасибо за решенные задачи.

Гость: Гость:

Номер 924 А) 80:2=40 40*2=80 Б)100:25=4 4*25=100 В)1000:8=125 125*8=1000 Г)121:11=11 11*11=121 Номер 925 А) 1/2:1/3=1/2*3/1=3/2=1 целая 1/2 При дилении второй дроб переворачиваем , и умножаем Б)1/2:1/4=1/2*4/2=1 В)1/8:1/4=1/8*4/1=1/2 Г)1/4:4/5=1/4*5/4=5/16 Д)8/9:4/21=8/9*21/4=42/9=4 целых 8/9