Как решить дроб в скобках одна вторая разделить на три четвёртых минус четыре дев??тых скобки закрываются разделить на три пятых

Математика

Как решить дроб в скобках одна вторая разделить на три четвёртых минус четыре дев??тых скобки закрываются разделить на три пятых

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