Как решить дроб в скобках одна вторая разделить на три четвёртых минус четыре дев??тых скобки закрываются разделить на три пятых
Математика
Как решить дроб в скобках одна вторая разделить на три четвёртых минус четыре дев??тых скобки закрываются разделить на три пятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/2:3/4-4/9):3/5=10/27 1) 1/2:3/4=1/2*4/3=4/6=2/3 2)2/3^3-4/9=6/9-4/9=2/9 3)2/9:3/5=2/9*5/3=10/27 где ^ это доп множитель удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Помогите решить и как правильно записать? в Индии и в Америке 36д. В Америке и в Австралии 18д. Вместе 37 д. Вопрос сколько у все стран отдельно???...
Биология
Виберіть послідовність нітратних основ, яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі ланцюга - АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ: а) ...