Детский писатель................ очень срочно

Обществознание
Детский писатель................ очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот совет вредный, потому что, когда твой друг падает в лужу, надо ему посочувствовать, помочь встать, а если смеятся, то твой друг подумает, что тебе смешно, когда ему плохо.
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