Переведите текст пожалуйста, даю Макс кол-во баллов

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Ребекка Хоскинс- молодой жизнелюбивый кинорежиссер,которая выросла в маленьком городке под названием Модбари, в небольшой отдаленности от моря.Недавно она была вовлечена в проблемы окружающей среды, особенно возрастающая проблема мусора из пластмассы. Ребекка осознала насколько серьезна эта проблема во время поездки по миру в качестве режиссера.Пребывая на острове в Тихом океане,она обнаружила что из-за своего расположения и водных течений огромное количество мусора из пластика приплывало из других стран и оставалось на их пляжах.Это оказывало действие как на местных людей, так и на дикую природу. Ребекка говорит,это напомнило ей полиэтиленовые пакеты в море, где она плавала еще ребенком. Когда Ребекка вернулась в Британию,она почувствовала ,что хочет сделать что-то в этой ситуации,но не была уверенна, что именно,Потом она вспомнила фильмы, снятые ею во время путешествий.она решила показать их торговцам и жителям городка в Модбари. В результате, много людей решили больше не использовать полиэтиленовые пакеты . В итоге все 43 магазина в городке присоединились к кампании. с тех пор люди в городке нашли умные способы ,чтобы избежать использования пластмассы.Например,местная картинная галерия начала использовать старые одеяла для защиты работ по искусству во время транспортировки к покупателям ,а листы переработанной бумаги сейчас используют в цветочном магазине.Покупателей просят пользоваться хлопчатобумажными сумками или бумажными пакетами.И история ,конечно,захватила общественное воображение- много городков в Британии,Австралии,Росии и США последовали примеру Молдбари. "Я не советую перестать использовать пластмассу-далека от этого",говорит Ребекка."Это очень полезный продукт и трудно представить наши жизни без него.Мы все поняли,что действительно сложно не использовать полиэтиленовые пакеты ( дальше не видно)