В классе 17 парт. за 3 портами сидит по одному ученику а за остальными по двое сколько учеников в классе
Математика
В классе 17 парт. за 3 портами сидит по одному ученику а за остальными по двое сколько учеников в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-3=14 - парт, за которыми сидят по 2 ученика 14*2=28 - учеников, которые сидят по 2 3*1=3 - парт, за которыми сидят по 1 ученику 28+3=31 - всего учеников Ответ:в классе 31 ученик
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