Где сосредоточена вся масса атома лития?

Физика
Где сосредоточена вся масса атома лития?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центре,там где центр положительных зарядов(так у всех атамов).
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