Какие проблемы можно написать 1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. 2)То же происходит и с языком. 3)Он изменяется. 4)Но мы не чувствуем, как это происходит. 5)Сейчас в н...

Русский язык

Какие проблемы можно написать 1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. 2)То же происходит и с языком. 3)Он изменяется. 4)Но мы не чувствуем, как это происходит. 5)Сейчас в нашей истории наступил такой момент, когда мы видим, как меняется русский язык. 6)И это не может не пугать. 7)Мы так хотим во что бы то ни стало отойти от предшествующей эпохи нашей жизни, построить новые общественные отношения, новую экономику, что нам даже хотелось бы иметь новый язык. 8)Когда-то говорили «отмежеваться», теперь – «дистанцироваться», нам надоело выражение «сойти с ума» – мы говорим «крыша поехала». 9)Или разонравилось слово «встреча», стали говорить «тусовка». 10)Русский язык, по словам А.С. Пушкина, «переимчив и общежителен», он легко принимает иностранные слова, если они нужны. 11)И в этом нет ничего страшного, когда всё делается в меру. 12)А мера утеряна. 13)В нашей речи возникают «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи». 14)Обычно меняются 20-30 слов в год, а у нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в неделю. 15)Кроме того, немаловажно, из каких источников появляются новые слова языка. 16)Сейчас, например, идёт поток слов из довольно сомнительных источников, в частности уголовного жаргона: «разборка», «халява». 17)Многие печатные органы используют «непечатные» слова, которые, кстати, так и называются, потому что их печатать не надо. 18)В Думе несколько лет обсуждался «3акон о русском языке». 19)Закон, конечно же, нужен. 20)Но если серьёзно говорить о законе, то должен быть и механизм наказания за его нарушение. 21)Однако представляется несерьёзным предложение создать филологическую милицию, учредить штрафы за ошибки в русском языке. 22)Что ни говори, делает язык народ, а его трудно заставить подчиняться административным нормам в отношении языка. 23)Были уже такие тщетные попытки. 24)В своё время, в XIX, да и в XX веке, образцовый язык давала художественная литература. 25)Если человек не знал, как правильно говорить, то он открывал Тургенева и там находил ответ. 26)Сейчас, конечно, не художественная литература формирует наш языковой вкус. 27)Тон задают теперь в первую очередь телевидение и радио. 28)Это касается и произношения звуков, и ударения, и интонации. 29)А современным дикторам нравится американская интонация. 30)И молодёжь начинает им подражать. 31)Бывает, ведущий бог знает что и как говорит, а людям нравится. 32)Это относится, безусловно, не ко всем передачам, каналам, дикторам, но многие из них подвержены моде. 33)Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом виноват или что-то другое. 34)Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. 35)Он приспосабливается к потребностям общества. 36)Если в нашем обществе сегодня существует потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей – то язык пойдёт в эту сторону, будет давать нам средства для этого. 37)Если у нас главное – как, не работая, заработать миллион, секс, насилие, наркотики, то язык повернётся сюда. 38)За что его ругать? 39)Он отражает состояние общества. 40)Так что не язык надо сейчас исправлять. (По В. Костомарову

Автор: Гость