Назовите продуктивные способы образования новых слов.Запишите по пять слов иллюстрирующих каждый способ. В какие группы своих примеров вы включите слова:вежливость,бездоказательный, выпускник, девятиклассник, собеседник,тишь? П...

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Назовите продуктивные способы образования новых слов.Запишите по пять слов иллюстрирующих каждый способ. В какие группы своих примеров вы включите слова:вежливость,бездоказательный, выпускник, девятиклассник, собеседник,тишь? Пожалуйста помогите))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставочный способ- петь (пропеть, запеть, напеть и тд), играть (поиграть, отыграть, сыграть и тд), есть (поесть, заесть. съесть и тд), шить (сшить, пришить, нашить и тд), мыть (отмыть, намыть, смыть и тд) суффиксальный способ - дом (домик), кот (котик) мама (мамочка) , поле (полюшко), сын (сынок) Приставочно-суффиксальный -город (ПРИгородНый), сложный (усложнить), гулять (прогулка), дом (надомная) еда (съедобный) Безсуффиксальный способ глубокий- глубь, бегать-бег, тихий-тишь,, заливать-залив, резать-резь Сращение словосочетания (сложение основ) - быстрорастворимый, вечнозеленый, новостройка. пятиклассник, стенгазета Бездоказательный= приставочно- суффиксальный способ Выпускник- приставочно- суффиксальный Девятиклассник сложение основ Собеседник приставочно- суффиксальный Тишь- безсуффиксальный способ
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