Назовите продуктивные способы образования новых слов.Запишите по пять слов иллюстрирующих каждый способ. В какие группы своих примеров вы включите слова:вежливость,бездоказательный, выпускник, девятиклассник, собеседник,тишь? П...

Русский язык

Назовите продуктивные способы образования новых слов.Запишите по пять слов иллюстрирующих каждый способ. В какие группы своих примеров вы включите слова:вежливость,бездоказательный, выпускник, девятиклассник, собеседник,тишь? Пожалуйста помогите))

Автор: Гость