Прочитай текст. озаглавь его. сколько абзацев в этом тексте? Определи основную мысль текста. Как ты понимаешь выражение 《 седая древность 》? Выпиши однокоренные слова, синонимы к слову Русь.

Математика

Прочитай текст. озаглавь его. сколько абзацев в этом тексте? Определи основную мысль текста. Как ты понимаешь выражение 《 седая древность 》? Выпиши однокоренные слова, синонимы к слову Русь.

Автор: Гость