Прочитай текст. озаглавь его. сколько абзацев в этом тексте? Определи основную мысль текста. Как ты понимаешь выражение 《 седая древность 》? Выпиши однокоренные слова, синонимы к слову Русь.

Математика
Прочитай текст. озаглавь его. сколько абзацев в этом тексте? Определи основную мысль текста. Как ты понимаешь выражение 《 седая древность 》? Выпиши однокоренные слова, синонимы к слову Русь.
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Синонимы к слову русь - Русский Белорус Белорусия
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