От лица Игоря расскажи ,как он оказался на Остраве (Игорь Робинзон )
Литература
От лица Игоря расскажи ,как он оказался на Остраве (Игорь Робинзон )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй сам(а).Это не сложно.Просто заменяй иногда он, Игорь на я, и дальше все само пойдет.У тебя все получится(Прости, времени нету)
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