Как узнать, что точка А (m; n) принадлежит графику функции у=f(х)? Приведите пример.

Алгебра
Как узнать, что точка А (m; n) принадлежит графику функции у=f(х)? Приведите пример.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=5x   A(3;15) подставить координаты точки в уравнение и проверить верное равенство или нет 15=5X3 15=15 принадлежит
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