Конвейер за 3 с работы штампует 5100 деталей для сборки компьютеров. На сколько боль??е деталей выйдет с конвейера за 8ч работы?
Математика
Конвейер за 3 с работы штампует 5100 деталей для сборки компьютеров. На сколько боль??е деталей выйдет с конвейера за 8ч работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5100/3= 1700 деталей в час 1700*8= 13 600 деталей за 8 часов 13 600 - 1700 = 11 900 разница
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