Конвейер за 3 с работы штампует 5100 деталей для сборки компьютеров. На сколько боль??е деталей выйдет с конвейера за 8ч работы?

Математика

Конвейер за 3 с работы штампует 5100 деталей для сборки компьютеров. На сколько боль??е деталей выйдет с конвейера за 8ч работы?

Автор: Гость