МИССИСИПИ План описания реки: 1. Вид устья и его географические координаты; 2. Использование реки человеком.

География
МИССИСИПИ План описания реки: 1. Вид устья и его географические координаты; 2. Использование реки человеком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. течёт  из канады в америку  и по америке идёт  2 .   предназначена для судов 
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