МИССИСИПИ План описания реки: 1. Вид устья и его географические координаты; 2. Использование реки человеком.
География
МИССИСИПИ План описания реки: 1. Вид устья и его географические координаты; 2. Использование реки человеком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. течёт из канады в америку и по америке идёт 2 . предназначена для судов
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