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Помогите построить график функции!
Алгебра
Помогите построить график функции!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) sinx 2) перевернули sinх 3) увеличили в 2 раза 4) сдвиг на +1
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