Значение слова эскиз в музыке

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Эскиз, то, что композитор хочет донести до исполнителей, слушателей, с помощью музыкальных зуков... как художник пишет картину, так композитор создает художественный характер, с помощью музыки...в ней есть жизнь-темп, в ней есть колоит-лады, гармония, в ней есть оттенки, переливы-тембральность, все можно передать музыкой... любой эскиз