Что было одним из направлений внешней политики СССР во 2-й половине 1950-х-начале 1960-?? гг? 1) усиление гонки вооружений 2) прекращение контактов со странами третьего мира 3) отказ от силовых методов в политике 4) создани...
История
Что было одним из направлений внешней политики СССР во 2-й половине 1950-х-начале 1960-?? гг? 1) усиление гонки вооружений 2) прекращение контактов со странами третьего мира 3) отказ от силовых методов в политике 4) создание системы коллективной безопасности в европе и азии
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Усиление гонки вооружений
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