Разложение многочленов с помощью формул сокращенного умножения ; 8 x^{3} [/tex] +1 ;

Алгебра
Разложение многочленов с помощью формул сокращенного умножения ; 8 x^{3} [/tex] +1 ;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом примере, возможно, вы что-то перепутали, я не могу его разложить. Проверьте правильность записи. Второй пример раскладывается по формуле разности квадратов: Третий пример раскладывается по формуле суммы кубов: Его ещё можно закончить с помощью формулы квадрата суммы (правда, не уверен, что это нужно):
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