Посёлок Оймякон в Якутии является? А)северным полюсом холода. Б)географическим ??ентром России. В)самой низкой точкой Азии. Г)столицей Якутии. Д)географическим центром Сибири.

Немецкий язык
Посёлок Оймякон в Якутии является? А)северным полюсом холода. Б)географическим ??ентром России. В)самой низкой точкой Азии. Г)столицей Якутии. Д)географическим центром Сибири.
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