Дан прямоугольник ABC катеты которого AC и ВC равны 20, 15 см через вершины А проведён п??оскость альфа параллельно прямой ВС. Напишите кто знает. Заранее спасибо.

Геометрия
Дан прямоугольник ABC катеты которого AC и ВC равны 20, 15 см через вершины А проведён п??оскость альфа параллельно прямой ВС. Напишите кто знает. Заранее спасибо.
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