Дан прямоугольник ABC катеты которого AC и ВC равны 20, 15 см через вершины А проведён п??оскость альфа параллельно прямой ВС. Напишите кто знает. Заранее спасибо.

Геометрия

Дан прямоугольник ABC катеты которого AC и ВC равны 20, 15 см через вершины А проведён п??оскость альфа параллельно прямой ВС. Напишите кто знает. Заранее спасибо.

Автор: Гость