Зависит ли от скорости движения системы отсчета: а) скорости тела; б) скорости света.
Физика
Зависит ли от скорости движения системы отсчета: а) скорости тела; б) скорости света.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение системы отсчёта :Ответ А)Скорости тела.
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