Помогите пожалуйста, очень срочно задания во вложениях

Гость: Гость:

В половине марта Лермонтов выехал на Кавказ, и ему предстоял длинный путь от Петербурга до Тифлиса, где стоял его полк. Дорогой поэт сильно простудился и приехал в Ставрополь настолько больной, что его отправили лечиться в Пятигорск. В одном из писем он сообщал, что, приехав, не смог даже сам выйти из коляски. Его вынесли на руках. А уже через месяц он бродит по горам, чтобы скорее окрепнуть. Как только Лермонтов начал ходить, он познакомился с разными интересными людьми. Особенно подружился он с доктором Лютером, который был другом декабристов. Их взгляды во многом совпадали, и они часто бывали вместе. Однако Лермонтов бывал и на балах, участвовал в праздниках и загородных прогулках. Могло показаться, что он ведёт пустой, праздный образ жизни. А он уже не только писал «Княжну Мери», но и собирал материал для других произведений и живо интересовался общественной жизнью. Здесь поэт впервые встретился с Белинским. 2. В этом массиве есть предложения. Эти предложения, несомненно, синтаксически связаны между собой. Следовательно, перед нами текст. 3. Мартовская поездка Лермонтова на Кавказ. 4. Описание поездки Лермонтова на Кавказ, его болезни и выздоровления, а также времяпровождения там. 5. Лермонтов — сильный духом человек, которого не может сломить никакая болезнь; даже на отдыхе он не тратить время попусту, а работает, знакомится с разными людьми. 6. Повествование с элементами рассуждения. 7. Текст публицистического стиля. 8. В этом тексте цепной вид связи. 9. Ключевые слова, которые встречаются в каждом предложении на протяжении всего текста, — это имя поэта (в том числе, обозначенное через какие-либо местоимения). 10. В первом абзаце зачин — первое предложение. В нём рассказывается о предстоящей трудной поездке. Комментирующая часть — все остальные предложения. Во втором абзаце — тоже первое предложение. В нём говорится о знакомствах Лермонтова — то есть о том, о чём будет идти речь в этом абзаце. Комментирующая часть — все остальные предложения. В третьем абзаце, на мой взгляд, зачин представлен первыми двумя предложениями. В нём описывается характер Лермонтова, вид его деятельности в поездке. Комментирующая часть — все остальные предложения. 11. Да, есть. Тифлис — старое название города Тбилиси; а также ныне редкоиспользуемое слово «праздный».