Помогите составить морфолого-биологическую характеристику) шиповника Пожалуйс??а очень надо!!

Биология
Помогите составить морфолого-биологическую характеристику) шиповника Пожалуйс??а очень надо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфо-биологическая характеристика шиповника 1.Относится к семейству Розоцветные 2.Форма-кустарник 3.Характеристика листьев Жилкование-сетчатое Расположение-очередное Форма-яйцевидная 4.Характеристика стебля Стебель-прямостоячий или стелющийся 5.Характеристика цветка Цвет-розовый или красный Чашелистиков-5 Лепестков-5 Тычинок-много Пестиков-много 6.Тип корневой системы-стержневая 7.Плод шиповника-орешек
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