Подскажите пожалуйста очень надо!!!! В каких названиях сказок и мультфильмов(любых времен) есть только цифра 3?
Математика
Подскажите пожалуйста очень надо!!!! В каких названиях сказок и мультфильмов(любых времен) есть только цифра 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три поросенка ================
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