Подскажите пожалуйста очень надо!!!! В каких названиях сказок и мультфильмов(любых времен) есть только цифра 3?

Математика

Подскажите пожалуйста очень надо!!!! В каких названиях сказок и мультфильмов(любых времен) есть только цифра 3?

Автор: Гость