Подскажите пожалуйста очень надо!!!! В каких названиях сказок и мультфильмов(любых времен) есть только цифра 3?

Математика
Подскажите пожалуйста очень надо!!!! В каких названиях сказок и мультфильмов(любых времен) есть только цифра 3?
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