Предложение со словом "Лицензиат" и "Радикал" Пожалуйстаа!!

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Предложение со словом "Лицензиат" и "Радикал" Пожалуйстаа!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение лицензиата не соответствовало условиям контракта. Радикал Иванов отказался голосовать за поправки в законе.
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