Густина повітря поблизу поверхні Землі дорівнює 1,29 кг/м3. Якою має бути густина те??лого повітря всередині повітряної кулі, щоб куля почала підійматися?Об'єм кулі становить 500м3, маса оболонки й вантажу - 150 кг

Физика
Густина повітря поблизу поверхні Землі дорівнює 1,29 кг/м3. Якою має бути густина те??лого повітря всередині повітряної кулі, щоб куля почала підійматися?Об'єм кулі становить 500м3, маса оболонки й вантажу - 150 кг
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Тримайте. якщо потрібно - можу пояснити це
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