Густина повітря поблизу поверхні Землі дорівнює 1,29 кг/м3. Якою має бути густина те??лого повітря всередині повітряної кулі, щоб куля почала підійматися?Об'єм кулі становить 500м3, маса оболонки й вантажу - 150 кг
Физика
Густина повітря поблизу поверхні Землі дорівнює 1,29 кг/м3. Якою має бути густина те??лого повітря всередині повітряної кулі, щоб куля почала підійматися?Об'єм кулі становить 500м3, маса оболонки й вантажу - 150 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тримайте. якщо потрібно - можу пояснити це
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир