Помогите решить систему уравнении

Алгебра
Помогите решить систему уравнении
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Применена замена переменной, свойства степени, показательной функции
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