На ферме 56 коров и 34 курицы. Сколько всего ног
Другие предметы
На ферме 56 коров и 34 курицы. Сколько всего ног
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56•4=224 ноги(у коров) 34•2=68 ног (у куриц) 224+68=292 ноги на ферме. Ответ: на ферме всего 292 ноги.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Нужно написать сочинение на тему " Ідея сильної особистості в поезії Лесі Українк??" очень- очень нужно ) Но нужно что- то другое во всех источника...
Английский язык
Дам 15 баллов Пожалуйста маленький монолог На английском тема "почему я не л??блю физкультуру" Молю Очень срочно Желательно с пе...
Математика
Конвейер за 3 с работы штампует 5100 деталей для сборки компьютеров. На сколько боль??е деталей выйдет с конвейера за 8ч работы?