При каких условиях на взрывопожароопасном объекте обязательно разрабатывается декларация промышленной безопасности?

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При каких условиях на взрывопожароопасном объекте обязательно разрабатывается декларация промышленной безопасности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ТЫ НЕ ДОЛГОНЕ В соответствии со ст.14 116-ФЗ "О промышленной безАпасности опасных производственных объектов" обязательность разработки декларации промышленной безАпасности установлена для опасных производственных объектов I и II классов опасности. Класс опасности устанавливается на основании
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