Масса двух ящиков с клубникой 20 кг. Масса первого ящика на 2 кг больше, чем масса вт??рого ящика. Сколько килограммов клубники было в каждом ящике?

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Масса второго ящика х кг,тогда масса первого (х+2) кг. в условии задачи сказано, что в двух ящиках было 20 кг.составим и решим уравнение:х+х+2=20 2х=18 х=9 итак, во втором ящике было 9 кг,тогда в первом 9+2=11 (кг).