Сравните 30% от 20 и 20% от 30
Математика
Сравните 30% от 20 и 20% от 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 : 100 · 30 = 6 (30% от 20) 2) 30 : 100 · 20 = 6 (20% от 30) 6 = 6
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