На какие категории и по каким признакам подразделяются взрывопожароопасные объе??ты?
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На какие категории и по каким признакам подразделяются взрывопожароопасные объе??ты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все взрывопожарные объекты подразделяются по двум категориям: К первой категории относятся объекты, на которых получают, хранят и транспортируют такие опасные вещества как: 1) Воспламеняющиеся вещества (газы, которые в смеси с воздухом становятся самовоспламеняющимися); 2) Окисляющиеся вещества; 3) Горючие вещества; 4) Взрывчатые вещества. Ко второй категории относятся объекты, использующие оборудование под высоким давлением более 0,07 Мпа или с температурой воды более 115 градусов.
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