Площа ромба 36 см квадратних.Знайти його діагоналі,якщо вони відносяться як 2:3

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Площадь ромба состоит из четырех равных прямоугольных треугольников, катетами которых являются половины диагоналей. Значит: 0,5*2x*3x=36:4 3x^2=9 x^2=3 x=√3 Ответ: 2√3 см и 3√3 см