Площа ромба 36 см квадратних.Знайти його діагоналі,якщо вони відносяться як 2:3
Алгебра
Площа ромба 36 см квадратних.Знайти його діагоналі,якщо вони відносяться як 2:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ромба состоит из четырех равных прямоугольных треугольников, катетами которых являются половины диагоналей. Значит: 0,5*2x*3x=36:4 3x^2=9 x^2=3 x=√3 Ответ: 2√3 см и 3√3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 17 парт. за 3 портами сидит по одному ученику а за остальными по двое сколько учеников в классе
Математика
(-20)-(+37) (-3,4)-(-1,8) (-1,2)-(+4,9) (+14)-(+17) (-9,7)-(+3,8) (-7,3)-(5,8) (-35)-(-60) (+6,6)-(-4,9) (+3,1)-(-8,5) и вот с этим п??могите...