Помогите решить и как правильно записать? в Индии и в Америке 36д. В Америке и в Австралии 18д. Вместе 37 д. Вопрос сколько у все стран отдельно??? и как это правильно расписать?

Математика

Помогите решить и как правильно записать? в Индии и в Америке 36д. В Америке и в Австралии 18д. Вместе 37 д. Вопрос сколько у все стран отдельно??? и как это правильно расписать?

Автор: Гость