Помогите решить и как правильно записать? в Индии и в Америке 36д. В Америке и в Австралии 18д. Вместе 37 д. Вопрос сколько у все стран отдельно??? и как это правильно расписать?
Математика
Помогите решить и как правильно записать? в Индии и в Америке 36д. В Америке и в Австралии 18д. Вместе 37 д. Вопрос сколько у все стран отдельно??? и как это правильно расписать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37-18=19 д-в Индии 36-19=17 д-в Америке 18-17=1 д-в Австралии
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