Виберіть послідовність нітратних основ, яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі ланцюга - АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ: а) ТГА ААЦ ЦТА ААА ТГА ЦАЦ; б) ТАА ТАА ТАА ТАА ААА ААА ТАГ; в) ТАЦ АЦГ ЦТЦ АТГ ГТА Ц...

Биология

Виберіть послідовність нітратних основ, яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі ланцюга - АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ: а) ТГА ААЦ ЦТА ААА ТГА ЦАЦ; б) ТАА ТАА ТАА ТАА ААА ААА ТАГ; в) ТАЦ АЦГ ЦТЦ АТГ ГТА ЦЦТ ТГЦ; г) ТТТ ТТТ ТАТ АЦА ЦАЦ ЦЩ ТАА; д) ТГА ТЦГ ГГГ ЦЦГ ЦТА ААА ТГА.

Автор: Гость