Виберіть послідовність нітратних основ, яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі ланцюга - АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ: а) ТГА ААЦ ЦТА ААА ТГА ЦАЦ; б) ТАА ТАА ТАА ТАА ААА ААА ТАГ; в) ТАЦ АЦГ ЦТЦ АТГ ГТА Ц...

Биология
Виберіть послідовність нітратних основ, яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі ланцюга - АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ: а) ТГА ААЦ ЦТА ААА ТГА ЦАЦ; б) ТАА ТАА ТАА ТАА ААА ААА ТАГ; в) ТАЦ АЦГ ЦТЦ АТГ ГТА ЦЦТ ТГЦ; г) ТТТ ТТТ ТАТ АЦА ЦАЦ ЦЩ ТАА; д) ТГА ТЦГ ГГГ ЦЦГ ЦТА ААА ТГА.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"А" Я в украинском не очень понимаю:)
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