Составить план текста ............. пожалуйста !
Обществознание
Составить план текста ............. пожалуйста !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Что скрепляет забота? 2) Рождение. 3) Дети проявляют настоящую и широкую заботу. 4) Человек должен быть заботлив. 5) Почему нужно начинать с себя?
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