Составить план текста ............. пожалуйста !

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Обществознание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) Что скрепляет забота?  2) Рождение.  3) Дети проявляют настоящую и широкую заботу.  4) Человек должен быть заботлив.  5) Почему нужно начинать с себя?
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