Вкладчик положил в банк на 3 года 45000 под 10% годовых какую сумму получит вкладчик по истечении срока вклада если снимать деньги и пополнять счет он не будет?

Алгебра

Вкладчик положил в банк на 3 года 45000 под 10% годовых какую сумму получит вкладчик по истечении срока вклада если снимать деньги и пополнять счет он не будет?

Автор: Гость