Вкладчик положил в банк на 3 года 45000 под 10% годовых какую сумму получит вкладчик по истечении срока вклада если снимать деньги и пополнять счет он не будет?
Алгебра
Вкладчик положил в банк на 3 года 45000 под 10% годовых какую сумму получит вкладчик по истечении срока вклада если снимать деньги и пополнять счет он не будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 год - 45000+10%= 49 500 2 год - 49 500+10%= 54 450 3 год - 54 450+10%=59 895
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