Составьте предложения со словосочетаниями: 1. Холодный взгляд 2. Дырявая память Только пожалуйста не надо списывать с интернета, учительница все проверяет!
Русский язык
Составьте предложения со словосочетаниями: 1. Холодный взгляд 2. Дырявая память Только пожалуйста не надо списывать с интернета, учительница все проверяет!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Его холодный взгляд пугал и одновременно завораживал. 2. У нее была настолько дырявая память, что она даже не помнила, что ела на завтрак.
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