Корабль Васа - единственный в мире сохранившийся парусник начала СЕМНАДЦАТОГО ве??а. Он был одним из самых больших и красивых кораблей своего времени, причём не только Швеции, но и Европы. Высота его - пятьдесят две целых пять...
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Корабль Васа - единственный в мире сохранившийся парусник начала СЕМНАДЦАТОГО ве??а. Он был одним из самых больших и красивых кораблей своего времени, причём не только Швеции, но и Европы. Высота его - пятьдесят две целых пять десятых метра, длина - шестьдесят девять метров, высота кормы - почти двадцать метров.CЕМЬСОТ самых различных фигур украшали судно. 2)Выпишите из текста 1-простое числительное 2- сложное числительное 3- составное наименование. 3) выпишите из текста 1-количественное 2- порядковое 3-дробное числительные. Узнайте их постоянные и непостоянные грамматические признаки. 4)Выполните морфологический разбор выделенных слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Простое числительное Один (...был одним из самых...) 2) Сложное числительное семнадцатый (...парусник семнадцатого века.) 3) Составное наименование пятьдесят целых пять десятых (высота...пятьдесят две целых пять десятых метра...) 4) Количественное числительное Один (Он был одним из самых...) 5) Порядковое Шестьдесят девять (...длина - шестьдесят девять метров...) 6) пятьдесят две целых пять десятых (высота...пятьдесят две целых пять десятых метра...) 7) СЕМ|НАД|ЦА|ТЫЙ [с э м н а(ударение) ц а т ы j'] - 4 слога, 11 слов, 10 звуков C - [с] - согл., глухой, твёрд. Е - [е] - гласн., безуд. М - [м] - согл., звонкий, твёрд. Н - [н] - согл., звонк., глухой А - [а(ударение)] - гласн., ударн. Д - - Ц - [ц] - согл., глухой, твёрд. А - [а] - гласн., безуд. Т - [т] - согл., глухой, твёрд. Ы - - Й - [j'] - гласн., безуд. CЕМЬ|СОТ - [с е м' с о(ударение) т] - 7 букв, 2 слога, 6 слогов С - [с] - согл., глухой, твёрд. Е - [е] - гласн., безуд. М - [м'] - согл., звонк., мягк. Ь - - С - [с] - согл., глухой, твёрд. О - [о(ударение)] - гласн., ударн. Т - [т] - согл., глухой, твёрд. P.S. Если что не так - я не мастер
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