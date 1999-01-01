Как доказать, что движение шара по желобу равноускоренное?
Физика
Как доказать, что движение шара по желобу равноускоренное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение шара по наклонной плоскости считается равноускоренным, так как по вертикали проекция ускорения свободного падения отлична от 0. Шар скатывается и ускоряется под действием поля силы тяжести (Земли).
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