Какими факторами обусловлено сохранение высокой степени вероятности возникнове??ия аварийной обстановки на взрывопожароопасных объектах?

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Какими факторами обусловлено сохранение высокой степени вероятности возникнове??ия аварийной обстановки на взрывопожароопасных объектах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)      Износ основных производственных фондов, отсутствие возможности их обновления. 2)      Проблема в обеспечении безопасности эксплуатации трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов) 3)      Риск при перевозе большого количества легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

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