Какими факторами обусловлено сохранение высокой степени вероятности возникнове??ия аварийной обстановки на взрывопожароопасных объектах?

Гость: Гость:

1) Износ основных производственных фондов, отсутствие возможности их обновления. 2) Проблема в обеспечении безопасности эксплуатации трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов) 3) Риск при перевозе большого количества легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.