А2. Гомологами C4H10 являются соединения набора: 1)пентен, бутин, гексан 2)бутан, бутен, бутин 3)этан, пропин, бутен 4)пропан, пентан, гексан А5. Простой эфир можно получить при взаимодействии этанола с : 1)пропеном 2)...

Химия

А2. Гомологами C4H10 являются соединения набора: 1)пентен, бутин, гексан 2)бутан, бутен, бутин 3)этан, пропин, бутен 4)пропан, пентан, гексан А5. Простой эфир можно получить при взаимодействии этанола с : 1)пропеном 2)метанолом 3)диэтиловым эфиром 4)муравьиной кислотой А8. Альдегидную группу содержат молекулы: 1)сложных эфиров 2)альдегидов 3)многоатомных спиртов 4)карбоновых кислот А9. Уксусный альдегид может реагировать с: 1)карбонатом калия 2)муравьиной кислотой 3)аммиачным раствором оксида серебра 4)оксидов серы (IV) А10. Для получения уксусной кислоты в одну стадию используют: 1)гидролиз карбида кальция 2) гидротацию этилена 3) окисление формальдегида 4)окисление ацетальдегида А11. Сложный эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты: 1)пропеном 2)метанолом 3)диэтиловым эфиром 4)муравьиной кислотой А12. В результате реакции между пропаном и хлором образуется органическое вещество, которое называется... В1. Двух- и трёхатомные спирты являются кислотами так как реагирую с: 1)другими спиртами 2)с высшими карбоновыми кислотами 3)входят в состав жиров 4)гидроксидом меди (II) 5)с металическим натрием 6)с кислородом воздуха

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