Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%

Химия

Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%

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