Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%

Химия
Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: C5H10Br2=цикло-C5H10+Br2 n(C5H10Br2)=m/M=69/230=0,3 моль По уравнению: n(C5H10Br2)=n(цикло-C5H10)=0,3 моль m(цикло-C5H10)=n*M*77%=0,3*70*0,77=16,17 грамм Если нужны объяснения - скажите, с удовольствием объясню
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