Помогите выполнить синтасический разбор предложения; "Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льёт печально свет она"
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Помогите выполнить синтасический разбор предложения; "Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льёт печально свет она"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествовательное, невосклицательное, сложное, ССП. 1-ая часть (Сквозь волнистые туманы пробирается луна) - двусоставная, распространенная, ничем не осложнена; 2-ая часть (На печальные поляны льет печально свет она) - двусоставная, распространенная, ничем не осложнена). Схема: | сказуемое подлежащее|, |cказуемое подлежащее|.
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